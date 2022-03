Georgia: ministro Salute Azarashvili, pandemia di Covid sta volgendo al termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus sta volgendo al termine. Lo ha detto il ministro della Salute georgiano, Zurab Azarashvili, citato dall’agenzia di stampa “Interpress”. Dopo la riunione del Consiglio di coordinamento tra agenzie, Azarashvili ha affermato che si registra una significativa riduzione dei tassi di ospedalizzazione, contagi giornalieri e mortalità. "Visto il trend positivo, possiamo dire che la pandemia sta volgendo al termine. Oggi abbiamo revocato l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi esterni. Non ce ne sarà bisogno da lunedì. Sono rimaste solo poche restrizioni in vigore, fra cui l’uso della mascherina in spazi chiusi, oltre alle restrizioni all'ingresso di cittadini stranieri alla frontiera. Siamo davvero giunti alla fine della pandemia perché il tasso di ospedalizzazione è notevolmente ridotto così come i casi di contagi quotidiani. Ci sono meno di 800 persone che vengono curati in ospedale oggi. Anche la mortalità è stata notevolmente ridotta, con sette casi registrati oggi. Pertanto, celebriamo tutte queste tendenze e guardiamo al futuro in modo positivo", ha affermato Azarashvili. (Rum)