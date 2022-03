Penisola coreana: Yoon, il Nord ha violato gli accordi militari inter-coreani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Yoon ha promesso di rafforzare l'apparato di difesa del Paese in risposta alla minaccia nucleare della Corea del Nord. Il presidente eletto ha però lasciato aperta la porta al dialogo diretto con il leader nordcoreano Kim Jong-un, a condizione di partire dalla base di impegni precisi nel senso della denuclearizzazione. "Affinché i leader (delle due Coree) provino a incontrarsi, andrebbe prima raggiunto un accordo tramite contatti frequenti. Se (i due leader) si incontrassero soltanto per sollecitarsi ad 'andare d'accordo', non sarebbe vera diplomazia", ha ammonito Yoon, "ma una messinscena, una scenata che userebbe la democrazia e la riunificazione inter-coreana a fini di politica interna. Io non mi presto a scenate", ha affermato il presidente neoeletto. Un ulteriore fronte delle relazioni intercoreane sul quale il nuovo presidente ha espresso una cauta apertura è anche quello della cooperazione allo sviluppo, che il presidente uscente Moon ha tentato senza successo di promuovere tramite progetti quali il riallacciamento delle reti ferroviarie tra i due Paesi e l'edificazione di un complesso sciistico presso il monte Kumgang: "Intendo continuare a promuovere il 'Piano di sviluppo economico congiunto inter-coreano' in vista dell'era post-nucleare", ha affermato il presidente eletto, precisando però che la concretizzazione di tali progetti dipende da "una decisione coraggiosa" di Pyongyang nel senso della denuclearizzazione. (Git)