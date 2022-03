Germania: “Ft”, fondo Archegos aveva una quota di partecipazione in Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo Archegos Capital Management aveva “silenziosamente” acquisito una partecipazione in Deutsche Bank dopo il suo fondatore Bill Hwang – prima del fallimento del marzo del 2021 – aveva stretto dei legami con i vertici della banca tedesca. È quanto rivela il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui Deutsche Bank era di fatto una delle banche che hanno prestato soldi al fondo crollato circa 12 mesi fa ma, rispetto alle altre – Credit Suisse, Nomura e Morgan Stanley – è uscita illesa dal fallimento dell'azienda ed è stata persino in grado di restituire alcune delle garanzie che aveva preso per sostenere i prestiti erogati al fondo. Archegos ha iniziato a costruire una partecipazione in Deutsche nel 2019 quando Hwang, un ex gestore di hedge fund, si è incontrato più volte con l'amministratore delegato della banca, Christian Sewing, e almeno una volta con il presidente Paul Achleitner, ha affermato che tre persone hanno familiarità con la questione. Gli incontri, che includevano diversi presso la sede di Archegos a Manhattan e uno presso il ristorante Jean-Georges che si affaccia su Central Park, sono iniziati alla fine del 2018, quando Deutsche è stata sottoposta a forti pressioni per far rivivere un prezzo azionario languido e rivedere la sua strategia. La partecipazione, che Archegos deteneva tramite dei derivati, è stata sufficiente a rendere l'azienda di Hwang un azionista significativo della banca. Secondo una persona con conoscenza diretta dei fatti, la partecipazione era vicina al 2 per cento ed è rimasta tale sino al fallimento di Archegos. Il crollo del fondo con sede a New York 12 mesi fa ha lasciato i suoi principali investitori con perdite per 10 miliardi di dollari.(Rel)