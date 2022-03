Ucraina: ministero Esteri russo, Usa dovrebbero esercitare un'influenza positiva su Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Gli Stati Uniti dovrebbero esercitare un'influenza positiva sull'Ucraina, anche se la Russia dubita che ciò possa accadere. Lo ha affermato questa mattina il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. Secondo lui, Washington deve porre un freno all'escalation, sia verbale che in termini di forniture di armi a Kiev, per normalizzare le relazioni con Mosca. Inoltre il diplomatico ha sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero "smettere di produrre minacce" contro la Russia. "Nel frattempo assistiamo a una tendenza al ribasso per colpa degli Stati Uniti nei rapporti con il nostro Paese. Lo percepiamo con rammarico", ha osservato Rjabkov. (Rum)