Imprese: Hitachi realizzerà impianto da 70 milioni di dollari per la metro di Washington

- Il conglomerato giapponese Hitachi realizzerà uno stabilimento produttivo nello Stato Usa del Maryland per la produzione dei convogli della metropolitana di Washington. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che rilancia un comunicato pubblicato dall'azienda. Lo stabilimento sarà il secondo del ramo ferroviario di Hitachi negli Stati Uniti, assieme a quello già operativo a Miami. La costruzione dello stabilimento inizierà il prossimo autunno e dovrebbe essere completata entro marzo 2024. Hitachi si è aggiudicata lo scorso anno un contratto da 2,2 miliardi di dollari dell'Autorità per i trasporti metropolitani di Washington per la fornitura di 800 carrozze ferroviarie a partire dal 2024. (Git)