Ucraina: Zelensky apre a dialogo con Putin su territori occupati, eventuali decisioni saranno sottoposte a rerefendum

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, rilancia la proposta di un colloquio diretto con l’omologo russo, Vladimir Putin. In un’intervista rilasciata a diverse emittenti televisiva europee, il capo dello Stato ucraino si è detto disponibile a parlare con Putin dei territori occupati – la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk – ma ha anche chiarito che qualsiasi potenziale accordo fra Kiev e Mosca dovrà essere sottoposto a referendum. "Al primo incontro con il presidente della Russia, sono pronto a sollevare la questione relativa ai territori occupati. Sono rilevanti per noi e molto importanti. Ma sono sicuro che questa decisione non verrà presa durante quest’incontro", ha affermato il presidente dell'Ucraina. Inoltre, Zelensky ha affermato che senza un incontro personale con Putin, sarebbe impossibile capire cosa è pronta a fare la Federazione Russa per fermare la guerra, oltre che per valutare le intenzioni di Mosca qualora l'Ucraina non fosse intenzionata a scendere a compromessi.Il formato del potenziale accordo fra l'Ucraina e la Russia peraltro, secondo Zelensky, dovrebbe essere sottoposto a un referendum popolare. Il capo dello Stato ha affermato che "in termini di garanzie di sicurezza, si dovrebbe parlare di modifiche costituzionali e legislative", precisando che questi cambiamenti saranno decisi anche dal Parlamento e dal popolo ucraino. Secondo Zelensky, "in tutte queste trattative, quando si parla di cambiamenti che possono essere storici, non si andrà da nessuna parte in autonomia ma prima si passerà da un referendum". A suo dire, il popolo ucraino sarà chiamato a esprimersi e a rispondere su determinati formati di compromessi con la Russia. Il presidente ucraino, inoltre, ha respinto qualsiasi forma di ultimatum. "Ci impongono un ultimatum e ci danno i punti da riempire per mettere fine alla guerra", questo "non è corretto" e "non ci porterà da nessuna parte", ha detto Zelensky. "Questa questione riguarda tutto il popolo ucraino" non si può portarla avanti "con degli ultimatum", ha detto il capo dello Stato. "Se fossimo stati distrutti l'ultimatum sarebbe automaticamente eseguito. Vorrebbero la cessione del controllo di Kharkiv, Mariupol e Kiev. Ma né Kharkiv, né Mariupol, né gli abitanti di Kiev lo permetteranno, neanche il presidente", ha aggiunto Zelensky.“Wsj”, gli Usa pronti a inviare sistemi antiaerei all’UcrainaGli Stati Uniti consegneranno all'Ucraina una serie di sistemi antiaerei di fabbricazione sovietica di cui gli Usa si erano impadroniti decenni fa, nell'ambito di un programma segreto teso ad addestrare il personale militare statunitense. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", che cita fonti anonime della Difesa Usa. Secondo le indiscrezioni, i sistemi che verranno consegnati all'Ucraina includono anche un numero imprecisato di SA-8 Gecko: si tratta di un sistema antiaereo semovente su gomma, il primo sviluppato dall'Unione sovietica ad impiegare missili supersonici filoguidati per la difesa aerea delle forze sul campo di battaglia. (Kiu)