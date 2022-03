Ucraina: Parlamento, 117 bambini uccisi dall’inizio del conflitto con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 117 i bambini rimasti uccisi dal 24 febbraio scorso, data di inizio della guerra con la Russia. Lo riferisce la Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, in una nota in cui specifica che, al 22 marzo, oltre ai 117 bambini uccisi dal conflitto, altri 155 sono rimasti feriti. Il numero più elevato è quello registrato nella capitale ucraina di Kiev, nella città nord orientale di Kharkiv e a Chernihiv, nel nord del Paese. In precedenza, le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 925 civili sono stati uccisi in Ucraina, inclusi 75 bambini.(Kiu)