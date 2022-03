Imprese: Iris Ceramica punta sull'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Iris Ceramica punta sull'idrogeno verde per contrastare il rincaro degli idrocarburi. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda sta realizzando il primo impianto per la produzione di ceramica alimentato con tale fonte di energia rinnovabile. Al progetto partecipa Snam. In particolare, su uno dei tetti della fabbrica vengono attualmente installati moduli solari con una potenza di 2,5 megawatt. L'energia alimenta un elettrolizzatore per dividere l'acqua in idrogeno e ossigeno. La guerra in Ucraina e la crisi dei prezzi dell'energia hanno accelerato il progetto. “Il nostro obiettivo è raggiungere una miscela di idrogeno del 25 per cento entro la fine dell'anno”, ha dichiarato Federica Minozzi, amministratrice delegata di Iris Ceramica. La fornitura di idrogeno per la fabbrica del gruppo verrà aumentata fino al 100 per cento, così da risparmiare 1.500 tonnellate di CO2 ogni anno. Se questo prototipo dovesse funzionare, la tecnologia dovrebbe essere introdotta in tutte le fabbriche i Iris Ceramica. L'obiettivo di Minozzi è azzerare le emissioni inquinanti dell'azienda di famiglia entro il 2050. (Geb)