Ucraina: pianificavano assasinio Zelensky, arrestati sabotatori russi a Ushgorod

- Ufficiali del controspionaggio militare ucraino hanno arrestato a Uzhgorod un gruppo di sabotatori russi che stava pianificando l'assassinio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo ha riportato ieri sera il giornalista ucraino Vitaly Glagola sul proprio canale Telegram. Il gruppo di sabotatori, guidato da un agente del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), intendeva anche compiere atti terroristici a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina. Secondo Glagola, la formazione criminale era composta da un massimo di 25 elementi, equipaggiati con armi e veicoli. La notizia riportata da Glagola su Telegram non trova al momento conferma da parte di fonti ufficiali ucraine. (Kiu)