Canada: spagnola Sacyr si aggiudica costruzione centro infantile per 40 milioni di euro

- L'azienda spagnola Sacyr è stata selezionata in un consorzio con la società canadese Amico per eseguire i lavori di costruzione Grandview Kids Centre, un centro per bambini e giovani con bisogni speciali ad Ajax, in Ontario (Canada), per 40 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il centro sarà una struttura pediatrica che integrerà servizi di riabilitazione, medici e clinici. Il progetto include anche attività di educazione e ricerca per bambini e giovani con speciali bisogni fisici, di comunicazione e di sviluppo. Sacyr è sbarcata in Canada nel 2021 con due contratti per espandere la piattaforma del futuro quarto binario del corridoio ferroviario Lakeshore East-West (Lsew) a Toronto. (Spm)