Credito: Sabatini (Abi), servono regole aggiornate ai nuovi rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale Abi, Giovanni Sabatini, in un suo intervento sul "Sole 24 Ore" scrive che "dal 2008 abbiamo vissuto una sequenza di eventi che hanno avuto forti impatti sull'economia globale, europea e italiana. Ciascuna delle crisi ha evidenziato come i singoli Stati membri da soli non possono affrontare e gestire gli effetti delle crisi e solo l'intervento delle istituzioni europee può attivare strumenti e misure in grado di affrontare le complessità e le sfide del contesto globale". "L'irrompere della guerra russo ucraina - continua - rappresenta un drammatico spartiacque per la storia europea. All'orrore per il dramma umano vissuto da milioni di civili inermi, si aggiungono gli effetti sull'economia derivanti dall'esplodere della questione energetica, dagli impatti sulle imprese esportatrici delle sanzioni economiche verso la Russia e delle contromisure adottate da quest'ultima nei confronti del Paesi che hanno adottato le sanzioni, dal clima di incertezza sul futuri assetti geopolitici che investono anche altre aree del globo". Secondo Sabatini "la stessa unità di intenti e capacità di reazione dimostrata dagli Stati europei e dalle istituzioni comunitarie nella condanna e nella predisposizione e attuazione delle misure sanzionatorie nei confronti della Russia deve oggi informare una decisa azione di sostegno all'economia europea, attivando tutte le leve disponibili: la politica monetaria, la politica fiscale e la politica regolamentare sulle banche e il settore finanziario". (segue) (Res)