Credito: Sabatini (Abi), servono regole aggiornate ai nuovi rischi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore osserva inoltre che "la politica fiscale europea deve fare tesoro della positiva esperienza del programma Next Generation Eu ampliando, nell'immediato, le risorse comuni per il sostegno agli Stati più colpiti dalla guerra russo ucraina sia sotto il profilo della gestione dei rifugiati sia sotto il profilo della emergenza energetica per imprese e famiglie. La politica regolamentare sul settore finanziario deve trovare un equilibrio tra l'esigenza di assicurare la stabilità finanziaria e quella di non sottoporre a eccessivi vincoli il supporto delle banche alla crescita". "Ne discende innanzitutto - aggiunge - la necessità di completare rapidamente i progetti dell'Unione del mercato dei capitali e dell'Unione bancaria, ma allo stesso tempo la necessità di rendere più semplice, snello e proporzionato il quadro regolamentare". Sabatini spiega infine che "a una regolamentazione del settore bancario più snella e semplice deve fare da contraltare una più efficace azione di monitoraggio e supervisione anche in questo caso semplificando e rendendo più proporzionali gli obblighi di reporting e aumentando le occasioni di confronto costruttivo tra istituzioni e soggetti vigilati e dando maggior rilievo ai feedback ricevuti dal mondo bancario in occasione delle consultazioni formali che spesso non risultano produttive di norme adeguate a gestire i rischi individuati e non rispettose del basilare principio della proporzionalità tra costi e benefici". "Rimanere vincolati a vecchi schemi di analisi - conclude il direttore generale Abi - e non sottoporre a una attenta analisi l'attualità degli approcci alle politiche economiche e regolamentari sul settore bancario e finanziario è un errore che l'Europa non può commettere". (Res)