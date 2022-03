Ucraina: presidente Parlamento Ue Metsola, in gioco la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in una intervista a "il Giornale" spiega che "la guerra che imperversa nel nostro continente è necessario che l'Europa si proietti verso una vera Unione di sicurezza e di difesa. Abbiamo urgente bisogno di incrementare i nostri investimenti nel settore della difesa e questo include anche un uso intelligente del nostro bilancio europeo. Ma parlare di sicurezza europea significa andare oltre la difesa, questioni come la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e la disinformazione vanno inserite nello stesso contesto". C'è un problema energetico: "Di energia si è sempre parlato anche in termini politici, oggi più che mai. Considerando quello a cui stiamo assistendo in Ucraina, il nostro obiettivo deve essere 'zero gas russo'. Ma non possiamo ignorare il fatto che ci siano Stati membri che dipendono al cento per cento dalle forniture di gas del Cremlino. Dobbiamo quindi intervenire rapidamente per ridurre la nostra dipendenza dal gas russo, cercare di diversificare i nostri mix energetici e investire ancora di più nelle energie rinnovabili". "Fino a quando - aggiunge la presidente - l'Europa farà affidamento sull'energia di paesi terzi come la Russia, rimarremo dipendenti e implicitamente complici dei loro crimini". Metsola osserva inoltre che "la sfida che dobbiamo affrontare è preservare gli stati democratici. Non possiamo più dare per scontati la democrazia, la libertà o il nostro modo di vivere. Quello che abbiamo noi europei è prezioso ed è nostra responsabilità proteggerlo, ma ora è l'Ucraina che combatte per noi, combatte la nostra guerra, per difendere i nostri valori. Voglio comunque essere ottimista, perché l'Europa si è sempre mostrata più unita nei periodi di crisi, è avvenuto durante la pandemia e sta accadendo ora con la guerra in Ucraina. Quello che abbiamo visto negli ultimi mesi e settimane ci ha dimostrato che rimanere uniti è l'unico modo per resistere alle importanti sfide che dovremo affrontare". (segue) (Res)