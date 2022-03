Ucraina: presidente Parlamento Ue Metsola, in gioco la nostra democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente sta lottando per la libertà d'informazione: "Senza libertà di informazione non ci può essere democrazia. L'Unione europea sarà sempre in prima linea per difendere la libertà di espressione, la libertà dei media e i diritti dei giornalisti. Dobbiamo assicurarci che i giornalisti non debbano mai temere per la loro vita. Faremo quello che è necessario per fermare la campagna di disinformazione del Cremlino. Dobbiamo però fare un'importante distinzione tra il Governo russo e il popolo russo, che non sostiene la guerra. Siamo con coloro che si oppongono al regime in Russia, siamo con chi ha il coraggio di manifestare per la pace. Staremo sempre al fianco di quei cittadini che combattono nelle strade per i nostri valori". "I russi che si oppongono a Putin, - conclude Metsola - nonostante la minaccia del carcere, sono quelli che possono fare la differenza in questa situazione. Loro sono dalla parte giusta della storia". (Res)