Difesa: Marocco, in corso esercitazione militare con francesi a Errachidia

- E' in corso l’esercitazione militare franco-marocchina aerea e terrestre denominata "Charki 2022" nella zona di Errachidia, in Marocco, su istruzioni del re Mohamed VI, comandante supremo e capo di stato maggiore delle Forze armate reali. L’esercitazione si concluderà venerdì, 25 marzo. Lo ha reso noto il comando generale delle Forze armate reali in un comunicato, secondo cui la pianificazione di tale addestramento è stata svolta congiuntamente dai funzionari militari dei due Paesi dallo scorso settembre, in Francia e Marocco. L'esercitazione, attuata nell'ambito dei compiti di difesa dell'integrità territoriale, mira a migliorare le capacità di pianificazione e sviluppare l'interoperabilità tecnica e operativa tra le Forze armate reali e l'esercito francese. (Mar)