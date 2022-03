Sardegna: assessore Lavori Pubblici, da prezzario regionale svolta green e adeguamento voci superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un mese di tempo e il prezzario regionale sarà a disposizione degli operatori economici sardi, aggiornato e con una novità: la svolta green. Introduzione dei Criteri ambientali minimi, Cam, che rappresentano una novità in termini di requisiti da rispettare, materiali legati alla bioedilizia e inserimento delle voci più impattanti per i lavori che riguardano il bonus 110 per cento sono gli elementi cardine del nuovo strumento di supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori del settore per la quantificazione dei costi degli interventi delle opere pubbliche. (segue) (Rsc)