Argentina: ministro Guzman, impatto crisi globale su bilancia pagamenti per adesso "è neutrale" (6)

- Sul fronte della produzione di gas i risultati divulgati dal governo sono altrettanto soddisfacenti sia per quanto riguarda la performance di dicembre che quella annuale. Il 2021 si è chiuso con un record storico di 129 milioni di metri cubici di produzione giornaliera, e l'ultimo mese dell'anno ha segnato la miglior performance degli ultimi 13 anni. Anche in questo caso a determinare il forte incremento della produzione sono i giacimenti non convenzionali di shale gas della zona di Vaca Muerta. Il non convenzionale rappresenta oggi il 52 per cento della produzione totale del Paese e a dicembre ha rappresentato un volume equivalente a 67 milioni di metri cubici giornalieri con un incremento del 43 per cento su anno. (segue) (Abu)