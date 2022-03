Argentina: ministro Guzman, impatto crisi globale su bilancia pagamenti per adesso "è neutrale" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge nel bilancio, nel 2021 Ypf ha messo in atto un piano di investimenti di 2,7 miliardi di dollari con un incremento del 70 per cento rispetto all'anno precedente. Solo nel quarto trimestre gli investimenti sono stati equivalenti a 908 milioni di dollari, con un incremento del 30 per cento su anno. Le autorità della società a partecipazione mista hanno quindi annunciato per il 2022 un ulteriore incremento degli investimenti fino a 3,7 miliardi di dollari con l'obiettivo di ottenere un incremento della produzione dell'8 per cento. Ypf ha aumentato inotre del 28 per cento le sue riserve che attualmente si attestano a 1,1 miliardi di barili di petrolio con un indice di riposizione del 229 per cento. (Abu)