Ecuador: crisi carceraria, governo assicura di aver adottato misure dopo critiche Cidh

- Il governo dell'Ecuador ha assicurato lunedì di aver intrapreso azioni per migliorare la situazione carceraria in linea con le recenti raccomandazioni formulate dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). "Per quanto riguarda ciò che riguarda il governo federale i punti principali che la Cidh ha chiesto sono in corso", ha detto il ministro dell'Interno, Carlos Jijon, in una conferenza stampa. In particolare ha spiegato che le raccomandazioni che hanno a che fare con il miglioramento del quadro istituzionale del Servizio nazionale di assistenza globale per gli adulti privati della libertà e gli adolescenti delinquenti (Snai) "sono operative". Tra questi Jijon ha citato la creazione di una piattaforma per l'elaborazione del censimento penitenziario e l'attuazione di una "vera politica riabilitativa". (segue) (Brb)