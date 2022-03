Ecuador: crisi carceraria, governo assicura di aver adottato misure dopo critiche Cidh (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale dei prigionieri uccisi nel 2021 è salito a 327, con un aumento del 587 per cento rispetto al dato del 2020, quando si erano registrate 52 morti. La maggior parte delle persone uccise, sostiene inoltre la Cidh, erano giovani in attesa di processo e accusati di reati minori. Il documento ha anche indicato il sovraffollamento come uno dei principali limiti strutturali, indicando in particolare che "nessun nuovo detenuto dovrebbe entrare nel carcere di Guayas, il più popoloso del Paese con 7.231 detenuti. Emersa anche una problematica di genere e la necessità dell'adozione di una prospettiva per proteggere le donne e altri gruppi vulnerabili nelle carceri. (segue) (Brb)