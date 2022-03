Ucraina: Pentagono, "prove evidenti" di crimini di guerra da parte della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha accusato la Russia di commettere crimini di guerra nel contesto delle ostilità militari in Ucraina, sostenendo che esistano "prove evidenti" di tali presunte violazioni dei codici di guerra. "Possiamo certamente riscontrare prove evidenti che le forze russe stanno commettendo crimini di guerra, e stiamo aiutando a raccogliere prove di tali violazioni", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Pentagono, John Kirby. Il funzionario ha dichiarato che Washington è decisa ad assistere nel processo investigativo, ma ha aggiunto che "per quanto riguarda cosa ne debba scaturire, questa non è una decisione che spetta alla leadership del Pentagono". (Nys)