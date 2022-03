Ucraina: "Wsj", gli Usa invieranno a Kiev sistemi antiaerei di fabbricazione sovietica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati in "discussioni in corso" con alleati e partner per fornire all'Ucraina "capacità di difesa aerea a lungo raggio" con strumenti "che sappiamo saranno in grado di usare". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, che ha parlato di "consultazioni attive" in tal senso durante la regolare conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri, 21 marzo. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha visitato la Slovacchia e la Bulgaria la scorsa settimana, dopo aver partecipato alla ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles. Secondo quanto appreso dall'emittente "Cnn", gli Usa hanno discusso con le autorità slovacche la possibilità che Bratislava fornisca i suoi sistemi antiaerei S-300 all'Ucraina. Al momento, però, nessun accordo in tal senso è stato annunciato. (Nys)