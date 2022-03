Usa-Iran: nucleare, per il dipartimento di Stato un accordo non è "imminente né certo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo tra Stati Uniti e Iran per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano "non è imminente né certo". Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri, 21 marzo. Price ha ribadito che l'amministrazione del presidente Joe Biden è pronta ad assumere "scelte difficili" nel tentativo di rilanciare il Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) del 2015, e impedire che Tehran arrivi a dotarsi di armi atomiche. Il portavoce ha precisato di non poter fornire dettagli in merito ai nodi che ancora ostacolano il raggiungimento di un accordo, ed ha aggiunto che Washington chiede a Tehran l'impegno a porre limiti verificabili al suo programma nucleare. Secondo indiscrezioni della stampa Usa, Tehran insisterebbe per ottenere garanzie economiche nel caso una futura amministrazione presidenziale Usa decida di revocare l'adesione degli Stati Uniti all'accordo, come stabilito dall'ex presidente Donald Trump nel 2018. L'Iran avrebbe chiesto inoltre la rimozione della Guardia della Rivoluzione islamica dalla lista delle organizzazioni terroristiche del dipartimento di Stato Usa. (Nys)