Giappone: allarme per la carenza di energia a Tokyo dopo l'ultimo terremoto

- Il governo del Giappone ha lanciato un allarme in merito alla fragilità del sistema di approvvigionamento energetico dell'area di Tokyo a seguito dei danni causati dal terremoto che ha colpito il nord-est del Giappone la scorsa settimana, causando l'arresto di diversi impianti per la produzione di energia elettrica. L'allarme del ministero dell'Economia giapponese coincide con una nota diffusa ieri dall'utility Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco), per mettere in guardia da possibili background dovuti a un improvviso calo delle temperature previste oggi nell'area della capitale. Tepco ha avvertito che l'output degli impianti fotovoltaici sarà limitato in queste ore dal maltempo, proprio in contemporanea con un incremento della domanda di energia per alimentare gli impianti di riscaldamento. L'azienda prevede che la domanda di energia nell'area della capitale raggiungerà il 97 per cento dell'output disponibile nella giornata di oggi, ed ha paventato una crisi energetica paragonabile a quella seguita al grande terremoto del 2011, che causò tra le altre cose il disastro di Fukushima e il conseguente arresto del comparto nucleare civile del Giappone.Il terremoto che ha colpito il Giappone nella notte di mercoledì 16 marzo ha causato danni significativi alle reti di trasporto e alle catene di fornitura nel nord-est del Paese, che rischiano di causare un impatto economico a lungo termine nella regione. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che riporta alcuni dei resoconti dei danni forniti da aziende e operatori economici locali. East Japan Railway (Jr East) ha comunicato che a causa del terremoto un treno veloce Shinkansen è deragliato lungo la linea del Tohoku, a nord-est della città di Sendai, senza conseguenze per i 78 passeggeri a bordo. L'operatore ferroviario ha dovuto sospendere il servizio lungo due tratti della linea e limitare le corse tra Tokyo e Nasushiobara.Il terremoto ha causato danni anche a diverse arterie stradali, incluse le autostrade del Tohoku e Jaban, che all'indomani della scossa sono rimaste chiuse al traffico. Toyota Motor East Japan, sussidiaria di Toyota Motor, ha sospeso le operazioni presso i suoi stabilimenti nelle prefetture di Miyagi e Iwate. L'azienda petrolifera Eneos ha arrestato le operazioni presso la sua raffineria a Sendai, dove il terremoto ha causato la fuoriuscita di petrolio da un serbatoio. Il terremoto ha causato l'arresto delle operazioni anche presso la raffineria di Chiba, a causa di un blackout entro l'area servita da Tokyo Electric Power Co. Sono state sospese le operazioni anche presso la raffineria di Kawasaki. (Git)