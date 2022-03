Usa: Corte Suprema, al via le audizioni per la conferma della giudice Jackson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i Repubblicani, invece, l'entusiasmo per la nomina della prima giudice afroamericana alla Corte Suprema non si è spinto oltre le dichiarazioni iniziali. Il senatore repubblicano Josh Hawley, in particolare, ha espresso preoccupazione per le posizioni legali e le sentenze comminate da Brown nei confronti dei colpevoli di reati pedopornografici. Hawley ha menzionato in particolare un trattato scritto dalla giudice 51enne quando ancora frequentava la scuola di legge: nel saggio, Brown sosteneva che il codice penale Usa fosse eccessivamente punitivo nei confronti di tali tipologie di reato. Secondo il senatore repubblicano, Brown ha mantenuto il medesimo orientamento nel corso della sua carriera di giudice: le sue sentenze ai colpevoli di reati pedopornografici, ha sostenuto Hawley, sono state costantemente più lievi rispetto a quelle previste dalle linee guida federali. Tali accuse, cui Brown non ha risposto direttamente, sono state confutate dalla portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, che ha definito tali critiche "tentativi di diffamare e screditare la storia e il lavoro" della giudice. (segue) (Nys)