Giappone: gas, abbandono del progetto Sakhalin-2 costerebbe a Tokyo 15 miliardi di dollari l'anno

- Il costo annuo delle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) del Giappone aumenterebbe di un terzo, nel caso Tokyo decidesse di abbandonare il progetto Sakhalin-2 nell'Estremo oriente russo. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", ricordando che Sakhalin-2 produce 10 milioni di tonnellate di Gnl ogni anno, e il 60 per cento dell'output è destinato proprio al Giappone. Si tratta, evidenzia "Nikkei", della quasi totalità delle importazioni giapponesi di gas naturale liquefatto dalla Russia. Il progetto Sakhalin-2 include il primo stabilimento di Gnl della Russia, ed è detenuto al 50 per cento dal gruppo energetico statale Gazprom. La major petrolifera Shell, titolare di un interesse del 27,5 per cento, ha già annunciato l'intenzione di abbandonare il progetto a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Per gli investitori giapponesi, invece, una decisione analoga sarebbe assai più problematica. Le compagnie commerciali giapponesi Mitsui & Co. e Mitsubishi Corp partecipano a Sakhalin 2 con quote del 12,5 e del 10 per cento, e una loro uscita avrebbe conseguenze pesanti per la sicurezza energetica della terza economia globale. Secondo "Nikkei", il Gnl importato dall'Estremo oriente russo costa al Giappone circa 10 dollari per unità termica britannica (Btu). Di contro, i prezzi spot sui mercati asiatici sono arrivati a toccare i 60 dollari a Btu a causa della guerra in Ucraina. (segue) (Git)