Giappone: gas, abbandono del progetto Sakhalin-2 costerebbe a Tokyo 15 miliardi di dollari l'anno (2)

- "Nikkei" ricorda che nel 2021 Tokyo ha acquistato gas naturale liquefatto per 4.300 miliardi di yen (35,7 miliardi di dollari); il Gnl prodotto da Sakhalin-2 è costato al Giappone appena 300 miliardi di yen, ma rimpiazzarlo interamente con gas acquistato sul mercato spot comporterebbe per il Giappone un esborso aggiuntivo pari a 1.800 miliardi di yen (15 miliardi di dollari), e porterebbe il costo totale delle importazioni di gas giapponesi a 5.800 miliardi annui (43 miliardi di dollari). Tale rincaro - sottolinea il quotidiano giapponese- potrebbe essere ancora maggiore se, come pare probabile, i prezzi globali dell'energia continueranno ad aumentare nei prossimi mesi. Tokyo Electric Power Co. e quattro altre utility energetiche giapponesi hanno già annunciato un aumento delle tariffe energetiche al consumo per il nono mese consecutivo a partire dal prossimo maggio. (Git)