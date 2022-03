Corea del Sud: sondaggio, 58,1 per cento contrario a trasferimento sede presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58,1 per cento dei cittadini sudcoreani è contrario al piano del presidente eletto Yoon Suk-yeol per il trasferimento dell'ufficio di presidenza dalla Casa Blu - la residenza ufficiale del capo dello Stato e delle antiche dinastie regnanti sudcoreane - al centro di Seul. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Mediatomo, cui hanno preso parte 1.018 adulti interpellati lo scorso fine settimana. Il piano del presidente eletto ha raccolto l'approvazione del 33,1 per cento degli intervistati. (segue) (Git)