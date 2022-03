Difesa: Profumo (Asd), "nuova Bussola strategica Ue rafforza base tecnologica e industriale europea"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione europea delle industrie dell'aerospazio e della difesa (Asd) accoglie favorevolmente la nuova Bussola strategica per la sicurezza e la difesa adottata dal Consiglio dei ministri europei nella giornata di ieri, 21 marzo. E' quanto comunica l'Associazione tramite una nota ufficiale, che evidenzia come il nuovo indirizzo strategico preveda un incremento "sostanziale" della spesa destinata alla difesa e misure tese ad agevolare l'accesso a finanziamenti e investimenti per le industrie europee del settore. Il presidente di Asd e amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, ha definito particolarmente apprezzabile "il chiaro obiettivo di rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea, e l'impegno dei Paesi membri dell'Ue ad aumentare significativamente gli investimenti nella difesa per garantire la sicurezza e la protezione dei loro cittadini". (segue) (Com)