Difesa: Profumo (Asd), "nuova Bussola strategica Ue rafforza base tecnologica e industriale europea" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Profumo, "l'esigenza di una capacità di difesa europea appare con maggiore evidenza dal nuovo ambiente della sicurezza. L'industria europea della difesa è pronta a sostenere i governi nazionali e le istituzioni europee come partner competente per una efficace attuazione delle azioni delineate dalla Bussola strategica". La nota dell'Asd evidenza, tra le altre misure previste dai nuovi indirizzi europei, la necessità di investire in tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale e il quantum computing, e l'importanza di coniugare le "politiche orizzontali" dell'Ue - come le iniziative tese a promuovere la finanza sostenibile - alla necessità di garantire alle industrie della difesa un adeguato accesso alle fonti di finanziamento e investimento. (Com)