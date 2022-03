Auto: Germania, Tesla inaugura oggi la “gigafactory” di Gruenheide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla inaugura oggi la “gigafactory” di Gruenheide in Brandeburgo, alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo, Elon Musk, e del cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Come riferisce l'emittente radiofonica “Rbb24”, parteciperanno alla cerimonia anche il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, il capo del governo del Brandeburgo Dietmar Woidke, nonché i ministri dell'Economia e dell'Ambiente del Land, Joerg Steinbach e Axel Vogel. L'impianto di Tesla sarà la più vasta fabbrica eretta in Germania orientale dalla riunificazione del Paese, nel 1991. La cerimonia inaugurale del sito sarà accompagnata dalle proteste degli ambientalisti e di quanti temono conseguenze negative per l'approvvigionamento di acqua potabile nella regione. A Gruenheide, il primo impianto di Tesla in Europa, verrà prodotto il Model Y, un Suv elettrico compatto a quattro ruote motrici, alimentato da un doppio motore e con un'autonomia fino a 533 chilometri. La versione base dell'auto costa circa 58 mila euro. Secondo le previsioni, verranno realizzati mille veicoli a settimana e, già prima metà del 2022, già 30 mila. Quando l'impianto funzionerà a pieno regime, Tesla intende produrre fino a 500 mila auto all'anno. A Gruenheide, dove attualmente sono impiegati 2.600 lavoratori, l'azienda vuole assumere 12 mila dipendenti. (Geb)