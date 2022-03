Venezuela: governatore Stato Miranda annuncia lancio "Ven App" per migliorare gestione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Héctor Rodríguez, governatore dello stato di Miranda nonchè uno dei principali vertici del governo di Nicolás Maduro, ha fatto riferimento all'applicazione digitale Ven App che il presidente ha annunciato la scorsa settimana come un modo per rafforzare la comunicazione con la popolazione. "Il governo nazionale ha fornito una nuova piattaforma tecnologica per raggiungere le famiglie, la VenApp, che si aggiunge al Carnet de la Patria per continuare a rafforzare la comunicazione e l'attenzione a ciascuno dei venezuelani", ha affermato, precisando che nello Stato, dove si trova parte della capitale venezuelana Caracas, "Ci stiamo organizzando per ottimizzare l'uso dei dati che queste applicazioni ci offrono al fine di fornire risposte tempestive e migliorare la gestione del governo".(Vec)