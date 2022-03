Cile: governo Boric presenta legge su amnistia a detenuti proteste sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Presidenza del Cile, Giorgio Jackson, ha annunciato lunedì che il governo di Gabriel Boric chiederà al Parlamento di discutere con carattere di "estrema urgenza" il progetto di legge che concede l'amnistia ai manifestanti detenuti durante l'ondata di proteste del 2019. "Per noi è importante in termini di diritti umani (...) ed è in linea con l'obiettivo di chiudere, rivedere e, si spera, curare alcune ferite lasciate dalle proteste sociali nella nostra società", ha detto Jackson in una conferenza stampa. Il carattere di "estrema urgenza" impone al Senato di pronunciarsi entro il termine di circa quindici giorni per poi passare alla Camera dei Deputati. L'iniziativa era stata presentata da mesi da un gruppo di parlamentari di sinistra ed era stata respinta con decisione dal governo del conservatore Sebastian Piñera, che ha lasciato l'incarico l'11 marzo. (segue) (Abu)