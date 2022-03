Cile: governo Boric presenta legge su amnistia a detenuti proteste sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente Boric, si era espresso a favore dell'amnistia senza condizioni sostenendo che gli arresti di manifestanti erano frutto di eccessi da parte della polizia. In seguito tuttavia durante la campagna elettorale aveva moderato la sua posizione sostenendo che "non è lecito pensare a un indulto per tutti" facendo un distinguo per la situazione di coloro che erano accusati della distruzione di beni e proprietà private. Parenti dei detenuti, associazioni e sostenitori dell'indulto hanno manifestato in piazza per più di due anni denunciando l'abuso della detenzione preventiva e il ricorso a legislazioni specializzate per criminalizzare le proteste. Il governo ha raccolto in questo modo la richiesta fatta la settimana scorsa dalla senatrice, Fabiola Campilla, che ha perso la vista per uno sparo della polizia nel contesto delle proteste. (Abu)