Argentina: ministro Guzman, impatto crisi globale su bilancia pagamenti per adesso "è neutrale" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha commentato la notizia attraverso una nota ufficiale dove afferma che "si sta mettendo in marcia uno dei progetti di infrastruttura più importanti per il funzionamento della macroeconomia dei prossimi anni". "Lo sviluppo energetico è necessario per consolidare la crescita e ottenere maggiore stabilità, la costruzione del gasdotto permette di ampliare il sistema di trasporto del gas, aumentare la produzione e le esportazioni", ha aggiunto. Il presidente dell'Ente regolatore del gas (Enargas) ha dichiarato a sua volta che la messa in marcia del progetto del gasdotto rappresenta "una decisione strategica che contribuirà a valorizzare il bacino di Vaca Muerta, la seconda riserva di gas non convenzionale al mondo". (segue) (Abu)