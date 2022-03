Argentina: ministro Guzman, impatto crisi globale su bilancia pagamenti per adesso "è neutrale" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la compagnia petrolifera di Stato argentina Ypf ha ridotto del 97,8 per cento le perdite registrate l'anno precedente nel contesto della pandemia Covid-19. Il bilancio si è chiuso con un saldo positivo di 2,1 milioni di euro. Le utilità lorde (Ebitda) sono state equivalenti a 3,839 miliardi di dollari, una cifra che ha duplicato il risultato del 2020 e che risulta del 6 per cento superiore anche al 2019. Il margine di utilità raggiunto, sottolinea la società argentina, è stato del 29 per cento, il più alto degli ultimi 5 anni. Parte dei risultati si devono all'incremento del prezzo internazionale del petrolio, anche se, precisa Ypf, tale incremento non è stato potuto trasferire per intero al prezzo del combustibile nel mercato locale. (segue) (Abu)