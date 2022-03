Usa: appello da gruppo bipartisan senatori per maggiori aiuti all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha rivolto un appello all'amministrazione Biden per l'invio di aiuti militari e umanitari in Ucraina il prima possibile. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che i legislatori, dieci in tutto, sono stati in visita in Germania e Polonia durante il fine settimana per incontrare organizzazioni della società civile, truppe statunitensi e rifugiati ucraini. I senatori che hanno partecipato al viaggio hanno tenuto una conferenza stampa dopo il loro ritorno. Il gruppo di senatori incude Jacky Rosen, Joni Ernst, Shelley Moore Capito, Susan Collins, John Cornyn, Steve Daines, Kirsten Gillibrand, Angus King, Roger Marshall e Jerry Moran. “Difendere la libertà in Ucraina è difendere la libertà ovunque. Questo è un momento critico per tutti noi, non solo per il popolo ucraino che abbiamo incontrato e visitato, ma sicuramente per tutta l'Europa, tutti i nostri alleati della Nato, e significa certamente la libertà anche qui in patria", ha affermato Ernst.(Nys)