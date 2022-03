Giappone-Russia: Kishida, "inaccettabile" sospensione dei negoziati di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida ha affermato ieri che il Giappone "intende ancora risolvere le questioni territoriali e concludere un trattato di pace con la Russia". Come ricorda la stampa giapponese, i negoziati con la Russia in merito alla sovranità sulle Curili Meridionali - principale ostacolo alla firma di un trattato di pace tra i due Paesi - erano già in stallo prima dell'inizio del conflitto in Ucraina. Secondo il governo russo, la decisione di sospendere i negoziati è stata assunta in risposta alle azioni "unilaterali e ostili" intraprese dal Giappone a seguito del conflitto in Ucraina. Kishida ha replicato affermando che le sanzioni varate dal Giappone sono in linea con quelle dei Paesi occidentali e radicate "nell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". (Git)