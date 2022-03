Usa-Cina: Blinken annuncia nuove sanzioni a carico di funzionari cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha annunciato ieri, 21 marzo, l'adozione di nuove sanzioni a carico di funzionari cinesi "coinvolti negli atti repressivi contro i membri delle minoranze etniche e religiose", e ai danni di "dissidenti, avvocati per i diritti umani, giornalisti, sindacalisti, organizzatori della società civile e manifestanti pacifici" nella regione autonoma cinese dello Xinjiang e "al di fuori dei confini della Cina, incluso il territorio degli Stati Uniti". La nota del segretario rilanciata dal dipartimento di Stato Usa non precisa l'identità e il numero dei funzionari cinesi sottoposti a sanzioni, ma informa che le nuove misure prevedono il blocco all'emissione dei visti, così come per gli altri funzionari cinesi già sanzionati per il loro coinvolgimento nella violazione dei diritti umani degli uiguri. L'annuncio delle sanzioni segue di pochi giorni un colloquio telefonico tra i leader dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, durante il quale il presidente Usa ha tentato di convincere Pechino ad a prendere una posizione netta contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. (Nys)