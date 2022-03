Ucraina: Usa, Russia critica le parole di Biden mentre uccide civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha commentato la convocazione dell’ambasciatore statunitense a Mosca, John Sullivan, affermando che la Russia critica le posizioni espresse da Washington mentre le sue forze armate uccidono civili in Ucraina. “E' terribile sentire un Paese parlare di 'commenti inappropriati' quando quello stesso Paese e' impegnato in massacri di massa, inclusi raid e attacchi che hanno provocato la morte di civili", ha affermato Price in riferimento al presidente Joe Biden che ha definito l’omologo russo Vladimir Putin un "criminale di guerra".(Nys)