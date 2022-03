Ucraina: Zelensky, Mariupol viene "ridotta in cenere" ma "sopravviverà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato in un video-messaggio che la città portuale di Mariupol è stata "ridotta in cenere" dall'aggressione militare russa, ma ha aggiunto che la città "sopravviverà". Il capo dello Stato è tornato a esortare nuovamente gli ucraini a "fare tutto il possibile per difendere il nostro paese, per salvare il nostro popolo". Da quando l'invasione russa dell'Ucraina è iniziata alla fine di febbraio, “stiamo vedendo sempre più eroi, un tempo ucraini ordinari e ora veri combattenti", ha aggiunto Zelensky. Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, ha dichiarato che "quello che sta accadendo a Mariupol è un enorme crimine di guerra". La città, che prima della guerra ospitava circa 450 mila residenti, è stata attaccata dalle forze russe sin dall'inizio dell'invasione in corso.(Kiu)