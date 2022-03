Ucraina: Pentagono, discussioni in corso per fornire a Kiev "difesa aerea a lungo raggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati in "discussioni in corso" con alleati e partner per fornire all'Ucraina "capacità di difesa aerea a lungo raggio" con strumenti "che sappiamo saranno in grado di usare". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, durante il consueto incontro con i giornalisti. Queste sono "consultazioni attive", ha aggiunto Kirby. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha visitato la Slovacchia e la Bulgaria la scorsa settimana, dopo aver partecipato alla ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles. Secondo quanto appreso dall'emittente "Cnn", gli Usa hanno discusso con le autorità slovacche la possibilità che Bratislava fornisca i suoi sistemi antiaerei S-300 all'Ucraina. Al momento, però, nessun accordo in tal senso è stato annunciato.(Nys)