Ucraina: da Usa “profondo apprezzamento” per impegno e sostegno italiano

- Gli Stati Uniti d’America esprimono "profondo apprezzamento per la leadership dell'Italia e il suo impegno per il popolo dell'Ucraina". E’ quanto si legge in una nota dell'ambasciata Usa a Roma. "Contrariamente a recenti commenti falsi e senza fonte l'Italia continua a dimostrarsi un forte esportatore di sicurezza e un importante contributore della Nato sui fianchi est e sud dell'Alleanza. Il dipartimento della Difesa apprezza i contributi significativi dell'Italia all'Ucraina e a sostegno dell'Alleanza. Gli Usa continueranno a lavorare con alleati e partner sui futuri impegni verso l'Ucraina in questa momento critico della sicurezza europea", conclude la Nota.(Nys)