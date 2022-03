Acqua: Wwf su Giornata mondiale, con prosciugamento climatico siano a "ultima goccia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico antropogenico ha contribuito ad aumentare la probabilità e la gravità dell'impatto della siccità (specialmente siccità agricola e idrologica) in molte regioni. Circa 4 miliardi di persone, sui 7,8 miliardi di abitanti umani della Terra, sperimentano già una grave carenza d'acqua per almeno un mese all'anno. Tra il 1970 e il 2019, il 7 per cento di tutti gli eventi catastrofici nel mondo sono stati legati alla siccità, ma hanno contribuito a ben il 34 per cento delle morti legate ai disastri. Sempre più persone (circa 700 milioni) sperimentano periodi di siccità più lunghi rispetto al 1950. I rischi di siccità aumenteranno nel corso del XXI secolo in molte regioni, incrementando i rischi per l'intera economia. La popolazione globale esposta a siccità estrema ed eccezionale aumenterà dal 3 per cento all'8 per cento nel 21mo secolo. I fenomeni estremi legati alla crisi climatica provocano anche situazioni improvvise di 'eccesso' d'acqua: tra il 1970 e il 2019, il 31 per cento di tutte le perdite economiche hanno a che fare con le inondazioni. (segue) (Com)