Acqua: Wwf su Giornata mondiale, con prosciugamento climatico siano a "ultima goccia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della siccità si manifesta anche sull'attuale produzione globale termoelettrica e idroelettrica, con una riduzione dal 4 al 5 per cento dei tassi di utilizzo delle installazioni durante gli anni di siccità rispetto ai valori medi a lungo termine dagli anni '80. Tra i principali usi dell'acqua c'è la produzione di energia da idroelettrico, che genera una fetta cospicua di energia da fonti rinnovabili, ma che soffre e soffrirà sempre di più per l'estensione dei periodi di siccità. In Italia, la produzione è garantita da 4.509 impianti (dato ufficiale Terna al 31/12/2020); in questi ultimi decenni c'è stato un notevole incremento di impianti, passando dai 2249 del 2009 al quasi raddoppio di questi ultimi anni. Tale aumento considerevole degli impianti è dovuto alla diffusione del cosiddetto mini-idroelettrico, favorito dagli incentivi per la loro installazione. Occorre fare di tutto per far convivere al meglio energia idroelettrica e salute ecologica dei fiumi, cessando di moltiplicare gli impianti in modo insostenibile e assicurando invece il recupero e la buona gestione degli impianti esistenti, con l'armonizzazione delle diverse esigenze dettata e controllata dalle Autorità di bacino. (segue) (Com)