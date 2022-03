Ucraina: Biden, uso missili ipersonici conferma Russia con le spalle al muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato che la Russia ha impiegato missili ipersonici nella sua invasione della vicina Ucraina, sottolineando che l'innalzamento del livello bellico è dovuto al fatto che Mosca "è con le spalle al muro". "(Il presidente russo Vladimir]) Putin è con le spalle al muro, non si aspettava la portata o la forza della nostra unità, e più è con le spalle al muro, maggiore è la violenza delle tattiche che potrà operare", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca. Biden ha delineato una serie di risorse che gli Stati Uniti hanno dispiegato in Ucraina e in Stati NATO nella regione, in particolare dei 2 miliardi di dollari di finanziamenti alla sola Alleanza atlantica e significative risorse militari all'Ucraina, che secondo il presidente statunitense "stanno devastando l'esercito russo, indipendentemente dal fatto che si tratti dei loro carri armati o i loro aerei”.(Nys)