Usa: sottosegretario di Stato Usa Zeya avvia tour diplomatico in Pakistan, Tunisia e Eau

- Il sottosegretario di Stato Usa con delega alla Sicurezza civile, alla Democrazia e ai Diritti umani, Uzra Zeya, si recherà in Pakistan, Tunisia e negli Emirati Arabi Uniti dal 21 al 30 marzo. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Zeya inizierà il suo viaggio a Islamabad dove guiderà la delegazione statunitense alla 48esima sessione della conferenza del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) e incontrerà alti funzionari del governo, nonché membri della società civile e organizzazioni. Durante i suoi impegni con l'Oic, il sottosegretario evidenzierà i legami profondi e stretti tra gli Stati Uniti e gli Stati membri, sottolineerà la necessità di assistenza umanitaria in Afghanistan e sosterrà i diritti umani e le libertà per tutti. (segue) (Nys)