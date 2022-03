Argentina: ministro Guzman, impatto crisi globale su bilancia pagamenti per adesso "è neutrale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell'occasione Guzman, aveva definito come "molto produttiva" la sua partecipazione, sottolineando di aver "tenuto incontri produttivi con alcune delle maggiori imprese globali che hanno mostrato un grande interesse nell'Argentina". Tra gli incontri tenuti da Guzman a Houston quelli con il presidente della francese Total per il Cono Sud, Javier Rielo; con la presidente di Shell, Gretchen Watkins; con il presidente per l'America latina della statunitense Chevron, Clay Neff; con la segretaria per l'Energia degli Stati Uniti, Jennifer M. Granholm. A sua volta, il sottosegretario per l'Energia argentino, Dario Martinez, aveva tenuto sempre a Houston una riunione con il direttore per lo sviluppo commerciale internazionale della norvegese Equinor, impresa che in Argentina ha ottenuto di recente diverse concessioni per l'esplorazione offshore. (segue) (Abu)