- "La censura è veramente estrema, siti occidentali e social media non sono accessibili, il tribunale ha chiuso Facebook per terrorismo, solo perché diffondono informazioni diverse dalla propaganda". Lo ha detto l'economista russo Vladimir Milov, consigliere politico di Navalnyj, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "I russi non hanno alcuna idea di quanto stia accadendo", ha aggiunto. (Rin)