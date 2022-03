Sardegna: Oppi (Udc), Lega ha troppe poltrone rispetto ai suoi numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno mette in dubbio che la Lega abbia ottenuto un ottimo risultato alle scorse elezioni regionali . Così come non c’è alcun dubbio che sia rappresentata nei posti di governo al di sopra delle propri numeri: tre assessorati e la presidenza del Consiglio regionale”. Lo ha detto il segretario regionale dell’Udc, Giorgio Oppi rispondendo alle dichiarazioni del capogruppo leghista in Consiglio regionale che in una nota ha evidenziato che il Carroccio è il primo partito della coalizione. “Ciò che meraviglia - ha aggiunto Oppi - è che ci sia qualcuno che accusi gli altri partiti di essere a caccia di poltrone, quando questo partito è l’unico che finora ha ottenuto 2 presidenze di enti e il dominio di una terza. Tutto ciò nonostante continuino a dirsi contrari ai consigli di amministrazione”. (segue) (Rsc)